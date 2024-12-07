Раніше повідомлялось про роботу українських морських дронів у Керченській протоці.

Морські безпілотники ВМС ЗСУ завдали ударів по російських цілях, які знаходились біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Telegram-канал Військово-морських сил ЗСУ.

Під час атаки вдалося знищити системи спостереження росіян, які вони розмістили на раніше захоплених газових платформах.

"‎Полювання на ворога у Чорному морі триває. Окупанти не залишаться на нашій території - дістанемо їх всюди"‎, - заявив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Раніше УНІАН писав, що морські дрони завдали ударів по тимчасово окупованій Керчі на території Криму. Повідомлялось про вибухи у районі суднобудівного підприємства "Затока". Через атаку росіянам довелося перекрили Кримський міст.

Пізніше полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що для знищення Кримського моста треба задіяти щонайменше 3 різні типи зброї - балістичні ракети ATACMS, крилаті ракети та безпілотні катери.

Українські морські дрони - що відомо

Україна виробляє велику кількість морських безпілотників, які давно продемонстрували свою ефективність у війні проти росіян. Однією з найбільш цікавих новинок став дрон Stalker 5.0, який було представлено в червні цього року.

Його можна використовувати, зокрема, для розвідки та патрулювання. Stalker 5.0 отримав спеціальний відсік, завдяки чому він може доставляти Силам оборони воду, продовольство або військове спорядження.

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