Внаслідок цього дрон впав і був втрачений.

У вівторок, 14 березня, російський винищувач Су-27 врізався в безпілотник MQ-9 Reaper ВПС США над Чорним морем, коли той виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі.

Про це повідомляє прес-служба Європейського командування Збройних сил США. Зазначається, що перед зіткненням Су-27 декілька разів скидали пальне та летіли перед MQ-9 у "нерозважливій, екологічно небезпечній та непрофесійній манері". У командуванні заявили, що цей інцидент демонструє відсутність компетентності на додаток до того, що він небезпечний і непрофесійний.

"Наш безпілотник MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до аварії та повної втрати MQ-9. Насправді цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до краху обох літаків", - наголосив командувач ВПС США в Європі та Африці, генерал ВПС США Джеймс Хекер.

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За його словами, авіація США та союзників продовжить проводити операції у міжнародному повітряному просторі. Водночас у командування наголосили, що такі дії РФ небезпечні і можуть призвести до ненавмисної ескалації.

Як пише ABC News, речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що президент Джо Байден вже знає інцидент. Кірбі додав, що, хоча були й інші схожі перехоплення, цей інцидент заслуговує на увагу через збиття БПЛА.

"Державний департамент спілкуватиметься безпосередньо зі своїми російськими колегами та висловлюватиме нашу стурбованість у зв’язку з цим небезпечним і непрофесійним перехопленням", - сказав він.

MQ-9 Reaper - що про нього відомо

Як відомо, MQ-9 Reaper є бойовим дроном, який за необхідності можна використовувати і для розвідки.

Він може нести до чотирьох ракет класу "повітря - земля", або до восьми в модифікації MQ-9A або 4 ракети "Хеллфайр" та дві бомби Mark 82 з лазерним наведенням.

Перехоплення літаків - відносини США та Росії

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія часто провокує США та союзників агресивною поведінкою. Так у жовтні 2022 року американські винищувачі F-16 виявили, відстежили, ідентифікували і перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 Bear-H поблизу Аляски. Авіація РФ увійшла та діяла в розпізнавальній зоні ППО США.

13 лютого 2023 року винищувачі США перехопили чотири російські військові літаки у зоні ідентифікації ППО поблизу Аляски. Серед них був Ту-95.

Однак вже наступного дня інцидент повторився - 14 лютого винищувачі ВПС США перехопили біля Аляски чотири російські військові літаки . Йдеться про Ту-95, Су-30 і Су-35.

Того ж дня два голландські винищувачі F-35 перехопили групу з трьох російських військових літаків поблизу Польщі. Йдеться про російський Іл-20м "Кут-А", який супроводжували два Су-27 "Фланкер".

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