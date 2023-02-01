На їх доставку та обслуговування може піти близько 18 мільйонів доларів.

Американська оборонна корпорація General Atomics пропонує Уряду України купити два безпілотники Reaper за один долар перед можливим наступом Росії.

Однак Україна повинна буде витратити близько 10 мільйонів доларів на їх підготовку і відправку, а також близько 8 мільйонів доларів на рік на технічне обслуговування і підтримку БПЛА, пише The Wall Street Journal. Головний виконавчий директор General Atomics Лінден Блю зробив цю пропозицію військовому аташе України у Вашингтоні минулого тижня. Воно включає в себе наземну станцію для управління дронами.

Зазначається, що компанія пропонує старішу версію безпілотника MQ-9a Block 1, яка коштує кілька мільйонів доларів. Він може використовуватися для збору розвідувальних даних, спостереження та розвідки, а також може нести боєприпаси.

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За даними видання, General Atomics пропонує продавати Reapers безпосередньо уряду України, а не через уряд США.

БПЛА Reaper: що відомо

MQ-9 Reaper - модульний розвідувально-ударний БПЛА, який був розроблений для ВПС і ВМС США, а також для ВПС Великобританії. Його перший політ відбувся в лютому 2001 року.

Безпілотник оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 км/год.

MQ-9a Block 1 має розмах крил близько 66 футів (більше 20 метрів), може перебувати в повітрі більше 24 годин і нести бойове навантаження.

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