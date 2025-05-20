"Адмірал Чабаненко" формально входить до складу Північного флоту ВМФ РФ.

У Росії знову виникли проблеми з модернізацією флоту - ремонт великого протичовнового корабля "Адмірал Чабаненко" затягнувся вже на 11 років.

Як пише Defense Express, це далеко не перший випадок, коли кораблі ВМФ РФ роками простоюють без чітких перспектив повернення до строю. Зокрема, авіаносець "Адмірал Кузнєцов" перебуває на ремонті з 2017 року, а атомний ракетний крейсер "Адмірал Нахімов" модернізують із 1997-го - при цьому в нього вже вклали понад 5 мільярдів доларів.

Аналітики зазначають, що схожа ситуація склалася з "Адміралом Чабаненком" - кораблем проєкту 1155.1, який входить до складу Північного флоту РФ. У РФ поставили його у ремонт, а згодом було прийнято рішення не лише відновити технічний стан бойової одиниці, а й провести глибоку модернізацію з переозброєнням.

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"У росіян зірвались строки ремонту та модернізації великого протичовнового корабля проєкту 1155.1 "Адмірал Чабаненко", котрий формально входить до складу Північного флоту ВМФ РФ. Цей корабель став на середній ремонт у 2014 році, а під час процесу було прийнято рішення модернізувати цей корабель з установкою більш потужного ракетного озброєння", - йдеться у статті.

Зазначається, що до ремонту "Чабаненко" ніс вісім протикорабельних ракет П-270 "Москит" (дві пускові установки), але після модернізації мав отримати чотири пускові установки на 16 ракет Х-35 та універсальну установку на 16 комірок під ракети типу "Калібр" і "Циркон".

За початковим планом, модернізований корабель, що мав перекваліфікуватися до класу фрегата, мав вийти з ремонту та стати у стрій у 2025 році. Але, як свідчить одне з фото, нещодавно оприлюднене російськими джерелами, роботи ще далекі до завершення: корабель навіть не пройшов повного етапу ремонту, а озброєння взагалі відсутнє.

Які висновки зробить російське командування у зв’язку з провалом термінів, наразі невідомо. Проте ситуація показова: навіть у період повномасштабної війни проти України російський ВПК не встигає модернізувати навіть одиниці флоту класу фрегат.

До постановки на ремонт "Адмірал Чабаненко" мав водотоннажність 8320 тонн, корпус завдовжки 163,5 м і завширшки 19 м. Його спустили на воду у грудні 1992 року, а до бойового складу він увійшов у 1999-му. Таким чином, на ремонт, що триває вже 11 років, корабель відправили після лише 15 років активної служби.

Російський флот

Як писав УНІАН, росіяни будуть в окупованому Криму свій найбільший універсальний десантний корабель "Іван Рогов". На ньому зможуть базуватися до 20 військових гелікоптерів та одночасно перебувати 1 тис. морських піхотинців. Довжина корабля - 220 метрів, ширина - 40 метрів, тоннажність - 40 тисяч тонн. Будівництво планували завершити у 2025 році, тепер це відкладено на 2028 рік. На думку речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, будівництво ще далеко до завершення та ще не відомо, чи цей корабель розпочне колись "працювати".

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