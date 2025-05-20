Міністру оборони Шойгу 69 років, голові Ради безпеки Патрушеву - 73, а керівнику Служби зовнішньої розвідки Наришкіну - 70.

Російська держава дедалі більше наближається до геронтократії - форми правління, в якій влада належить людям, які є значно старшими за більшість дорослого населення.

Як йдеться у зведенні Головного управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, більшість представників вищого керівництва Росії, зокрема й кремлівський лідер Путін, якому вже 72 роки, досягли або навіть перевищили середню тривалість життя чоловіків у Росії станом на 2023 рік - близько 68 років:

"Путін, найімовірніше, прагне зберегти на владних посадах близьких союзників, щоб краще забезпечити стабільність режиму, а також власну виживаність. Політичні призначення відбуваються завдяки протекції та довгостроковій лояльності Путіну, а не на основі заслуг, що, ймовірно, породжує незадоволення і розчарування серед молодого покоління амбітних потенційних лідерів".

Така політична модель серйозно знижує ефективність і результативність управлінських рішень, адже їх, найімовірніше, ухвалюють не найкомпетентніші, а ті, хто давно продемонстрував лояльність до путінського авторитаризму та особисто виграє від його збереження.

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Правління Путіна

Як відомо, очільник Кремля перебуває при владі з 1999 року - спочатку як президент, а згодом як прем’єр, зберігаючи фактичний контроль над державою протягом усього цього часу.

У 2020 році Путін провів масштабну конституційну реформу, яка дозволила йому "обнулити" попередні президентські строки. Завдяки цьому юридичному маневру він отримав можливість балотуватися ще двічі - у 2024 та 2030 роках.

Цю зміну було закріплено через всеросійське голосування, проведене без реальної політичної конкуренції та під жорстким контролем державного апарату.

Оточення Путіна не лише поділяє авторитарне бачення країни, а й особисто зацікавлене в збереженні режиму: доступ до ресурсів, впливу і безкарності напряму залежить від їхньої вірності лідеру.

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