Плетенчук нагадав про МРК "Аскольд", який був знищений ЗСУ до початку бойового застосування.

Будівництво найбільшого універсального десантного корабля "Іван Рогов", яке росіяни здійснюють в окупованому Криму, ще далеко до завершення та ще не відомо, чи цей корабель розпочне колись "працювати". Про це речник Військово-Морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук сказав в ефірі "Еспресо".

"Офіційних приводів зупинити будівництво в них не було, адже це бюджетні кошти, які потрібно освоювати. Результат можна було побачити на цьому ж заводі з малим ракетним кораблем "Аскольд" (восени 2023 року знищений ЗСУ – УНІАН). На що вони розраховують? Мабуть, що поки вони будуватимуть кілька років, можливо щось там зміниться. Станом на зараз це, грубо кажучи, просто заготівля, цей об’єкт не є зараз готовою бойовою одиницею або навіть чимось наближеним до цього", - сказав Плетенчук.

Він додав, що РФ дійсно розпочала будівництво двох одиниць проєкту 23900, але росіяни розпочали й інші проєкти для реалізації в окупованому Криму, де будувати "набагато цікавіше", ніж, наприклад, на півночі Росії, де досить суворий клімат тощо.

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"А щодо цього проєкту ("Іван Рогов" – УНІАН), то до кінця його реалізації насправді ще дуже багато часу. Імовірніше за все, вони ніяк не можуть позбутися болю по втрачених "містралях", які їм не дісталися від Франції. Це фактично за типом є дуже схожими проєктами. І для них це є важливим кроком для розвитку їхніх спроможностей. Але чи зможуть вони добудувати цей корабель - питання з зірочкою", - наголосив Плетенчук.

Водночас речник звернув увагу на те, що найбільш активні заводи, які працюють на військовий комплекс Москви, знаходяться у Татарстані.

"Це, до речі, недалеко від нас, і там будуються всі ракетні кораблі й на Балтику, і на Каспій, і в Азово-Чорноморський регіон", - підкреслив військовий.

РФ в Керчі будує гігантський десантний корабель - подробиці

Як писав УНІАН, десантні кораблі проєкту 23900 призначені для заміни французьких УДК "Містраль", які були замовлені Росією, але у 2014-му французі відмовилися поставити їх через агресію РФ проти України. Капітан 1-го рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко розповів, що "Іван Рогов" спроєктований у Санкт-Петербурзі, а на його будівництво окупанти вийшли у 2017-2019 роках. Це універсальний десантний корабель, на якому зможуть базуватися до 20 військових гелікоптерів та одночасно перебувати 1 тис. морських піхотинців. Довжина корабля - 220 метрів, ширина – 40 метрів, тоннажність – 40 тисяч тонн. Будівництво планували завершити у 2025 році, тепер це відкладено на 2028 рік. За совами Риженка, саме великі габарити цього корабля можуть стати проблемою для росіян.

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