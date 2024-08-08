У німецький оборонній компанії Rheinmetall оприлюднили звіт за результатами діяльності за перше півріччя. На це звернув увагу Defense Express.
Зазначається, що у другому кварталі року продажі компанії збільшились приблизно на 50%.
"Ми ніколи не бачили такого зростання. Ми очікуємо, що річне зростання продажів становитиме близько 2 млрд євро найближчими роками", – йдеться у заяві гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера.Відео дня
Водночас найбільш цікавим для України є заплановані строки передачі першої бойової машини піхоти нового типу. Якщо вірити даним одного зі слайдів, передати першу БМП Lynx хочуть до кінця цього року.
В презентації не уточнюють, чи йдеться про будівництво БМП безпосередньо в нашій країні. Втім, варто зазначити, що там говориться, зокрема, і про локалізацію виробництва.
Lynx – що це за бойова машина
Lynx є німецькою бойовою броньованою машиною, розробленою концерном Rheinmetall AG. У версії KF31 її було вперше представлено публіці на виставці Eurosatory в 2016 році. Вона має загальну вагу в районі 35 т. На Eurosatory 2018 було представлено більш важку версію KF41.
Одним із ключових принципів концепції Lynx є інтеграція перевірених підсистем із високотехнологічним рівнем виробництва для зменшення вартості та технічних ризиків.
Раніше, нагадаємо, стало відомо, що Rheinmetall буде виробляти в Україні новітню БМП Lynx.
Також повідомлялося, що Україні запрацював перший цех світового оборонного гіганта з ремонту і виробництва техніки.
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