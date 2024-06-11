Проект запустили з "Українською оборонною промисловістю" в рамках створеного спільного підприємства.

АТ "Українська оборонна промисловість" і світовий оборонний гігант Rheinmetall запустили в Україні перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства. Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Зазначається, що головне призначення нового майданчика – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків, що пришвидшить відновлення бойових машин, а згодом дозволить виробляти нову техніку силами українських зброярів.

На спільному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічний нагляд здійснюють представники німецького партнера.

Відео дня

"Для нас дуже важливо надати Україні ефективну та надійну підтримку. Коли справа доходить до постачання запасних частин, нашим головним пріоритетом є забезпечення максимальної доступності та швидке поповнення запасів. Для досягнення цієї мети ми використовуємо наявні канали оригінальних виробників, обробляємо матеріал самостійно та з партнерами. Ми також відновлюємо оригінальні ланцюжки постачання та інтегруємо місцеве виробництво в Україні", – заявив генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.

У Мінстратегпромі зазначили, що німецько-українське ТОВ "Rheinmetall UDI" (Rheinmetall Ukrainian Defense Industry LLC) було зареєстровано в Україні 18 жовтня 2023 року.

Курс Rheinmetall на Україну

Раніше УНІАН писав, що Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні підприємство у сфері протиповітряної оборони. Для запуску потрібен принаймні рік.

До того компанія Rheinmetall отримала контракт від уряду Німеччини на постачання Україні ще 20 БМП Marder 1A3. Німецький уряд замовив у компанії 20 БМП ще в березні.

Вас також можуть зацікавити новини: