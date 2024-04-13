Україна має ще досить багато систем ППО, отриманих у спадок з радянських часів, зазначили у Повітряних силах.

У Повітряних силах ЗСУ прокоментували заяву президента Польщі Анджея Дуди щодо передачі Україні ракет до радянських систем ППО.

Так, речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону зазначив, що в Україні зараз використовують, зокрема, багато установок радянських часів - таких як С-300, ЗРК "Бук". "Вони також досить ефективні і досить непогано себе показують під час виконання завдань", - зауважив Євлаш.

Тому, за його словами, допомога, про яку нещодавно сказав президент Польщі, буде суттєвою. "У нас досить багато ще залишилось систем, отриманих у спадок з радянських часів. Що стосується Повітряних сил, то найбільше ми потребуємо (ракет, - Ред.) - це С-300 і ЗРК "Бук". Ці ракети виконують досить потужні функції з прикриття нашого повітряного простору. І така допомога - і ракети, і комплектуючі до них - вона буде надзвичайно важливою...", - сказав Євлаш.

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За його словами, ми маємо більше фахівців, які володіють цим озброєнням, проходили службу на ньому. "Звичайно, ця допомога стала б суттєвим підсиленням нашої безпеки в небі", - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, 12 квітня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна розглядає передачу Україні ракет до систем протиповітряної оборони радянських зразків. Він зазначив, що Польща має ці ракети у своїх запасах.

11 квітня аналітик видання Bild Юліан Рьопке заявив, що в України закінчилися ракети до західних систем ППО, а також виснажено або знищено більшість інших запасів засобів ППО.

Ілля Євлаш тоді відреагував на цю заяву, зазначивши, що Україна дійсно потребує більшої кількості ракет для систем ППО і повністю залежить від партнерів у цьому питанні. Водночас коментувати інформацію про те, чи справді в України закінчилися ракети для західних систем ППО, він відмовився.

Як відомо, Росія часто здійснює масовані повітряні атаки по Україні. Керівництво України звернулось до всіх партнерів з закликом посилити систему повітряного захисту країни, зокрема, передати системи Patriot. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошував, що Україна навіть готова позичити системи Patriot в інших країн.

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