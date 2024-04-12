Польський президент наголосив, що ці ракети є в запасах країни.

Польща розглядає передачу Україні ракет до систем противповітряної оборони радянських зразіків.

Таку заяву зробив польський президент країни Анджей Дуда під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським та Литви Гітанасом Науседою. Він зазначив, що Польща має ці ракети у своїх запасах

"Ми обговорювали можливість їх передачі Україні, щоб забезпечити ППО для України. Я буду говорити з моїм міністром оборони, коли повернуся до Варшави", – сказав Дуда.

Потреба України в засобах ППО

Україна потребує засобів ППО для захисту від атак з боку російських окупантів. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошував, що Україна навіть готова позичити системи Patriot в інших країн.

11 квітня аналітик видання Bild Юліан Рьопке заявив у соцмережах, що в України закінчилися ракети до західних систем ППО, а також виснажено або знищено більшість інших запасів засобів ППО.

На заяву відреагував речник Повітряніих сил ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, Україна дійсно потребує більшої кількості ракет для систем ППО і повністю залежить від партнерів у цьому питанні. Водночас коментувати інформацію про те, чи справді в України закінчилися ракети для західних систем ППО, від відмовився, оскільки це інформація з обмеженим доступом.

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