Для чого саме ЗСУ ввели в бій Wiesent, поки що незрозуміло.

Українські військові продовжують операцію в Курській області РФ. ЗСУ застосували там немецький інженерний танк, пише Bild.

Так, на одному з відео з Курської області засвітився інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1 із символікою української армії. Як зазначив аналітик Bild з відкритих даних Юліан Репке, Німеччина поставила Україні кілька таких машин.

"Інженерні або саперні танки використовують для прориву оборонних ліній противника або створення власних. Для чого саме ЗСУ ввели в бій Wiesent, поки що неясно", – йдеться в повідомленні.

Раніше в мережі також публікували відео застосування ЗСУ в Курській області німецьких БМП Marder. У Міноборони країни-агресора Росії заявляли, що їх нібито знищили безпілотниками.

Операція ЗСУ в Курській області

Уранці 6 серпня стало відомо про прорив кордону з Курською областю. 12 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що зараз під контролем України перебуває вже близько 1000 квадратних кілометрів території Російської Федерації.

У мережі також опублікували відео українських військових у Суджі Курської області. Місто – під повним контролем ЗСУ.

Раніше влада РФ визнала, що українські військові контролюють уже 28 населених пунктів Курської області. Однак, за даними аналітиків, насправді ця кількість значно більша – йдеться про понад 40 населених пунктів.

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