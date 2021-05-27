В Анкарі запевняють, що угода з Києвом не була націлена проти Москви і не заважає продавати російській армії турецьку зброю.

Росія лишається одним з головних експортерів зброї у світі. Але це не заважає їй проявляти інтерес до турецької зброї, зокрема безпілотників.

Туреччина, як пише National Interest, стала великим виробником й оператором безпілотних повітряних систем. Але тепер вона ще й стає великим продавцем такого обладнання. Компанія Turkish Aerospace Industries почала розробку безпілотників у 2013 році, коли відносини Анкари з Вашингтоном почали погіршуватися.

Читайте такожПольща закупить БПЛА у ТуреччиниВ результаті з'явилися Anka-S, які можуть послужити аналогом апаратів Reaper, якими користуються ВПС США. Приблизно 8 метрів завдовжки 180-кілограмовий турецький безпілотник оснащений радаром із синтезованою апертурою, зворотним SAR-радаром, а також системою, яка виявляє й ідентифікує рухомі наземні цілі. Системою можна керувати за допомогою супутника.

Турецькі озброєні безпілотники навіть відповідальні за знищення численних систем сирійських систем ППО, виготовлених в Росії. Але це не заважає Москві цікавитися покупкою турецьких безпілотників.

Тепер міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав, що не бачить жодних проблем в продажу турецьких безпілотників, зброї чи військового обладнання Росії.

"Туреччина продає свої безпілотники тому, кому вони потрібні", - сказав він.

National Interest заувжує, що незручним фактом може бути те, що в 2019 році Анкара продала Україні свої системи Bayraktar TB2, озброєні "розумними" мікробоєприпасами. Генеральний директор "Укрспецекспорту" Вадим Ноздря сказав у жовтні 2020 року, що Київ також зацікавлений у запуску виробництва Bayraktar.

Читайте такожWyborcza: Туреччина стала на бік України, Росія зачинила вдома своїх туристівТим часом, першу партію турецьких безпілотників Україна отримала ще в червні 2019-го. Після майже двох років тренувань їх взяли на озброєння. Bayraktar беруть участь в розвідувальних місіях на Донбасі. Але Чавушоглу вважає, що угода з Україною ніяк не заважає потенційному продажу цієї ж зброї Росії.

"Угода з Україною не націлена проти Росії. Якщо Росії потрібні наші продукти, вона може їх купити, так само як і ми раніше купили С-400", - сказав Чавушоглу.

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Переклад: Лесь Димань