Санкції вводяться в дію 7 квітня.

Держсекретар США Ентоні Блінкен визначив санкції проти управління оборонної промисловості Туреччини (SSB) за "велику угоду" з Російською Федерацією в 2017 році.

Читайте такожBloomberg: Туреччина хоче разом з Росією будувати системи С-400Про це повідомляється на сайті американського Федерального реєстру, передає ТСН. Зокрема, відповідно до закону "Про протидію противникам Америки через санкції" щодо SSB введуть заборону на експорт американської продукції і кредити на понад $10 млн.

Під санкції також потраплять глава SSB Ісмаїл Демір і ще троє керівників. Вони більше не зможуть співпрацювати з американцями, а їхні активи на території США будуть заморожені. Крім того, вони не зможуть отримати візи на в'їзд до США.

Санкції почнуть діяти 7 квітня.

Купівля російських комплексів С-400

Туреччина уклала з Росією контракт на поставку Анкарі комплексів С-400 в 2017 році. Туреччина першою з країн НАТО придбала у Росії ці системи. Рішення Анкари викликало негативну реакцію у США та інших країн-членів Альянсу.

Представник Держдепу США Нед Прайс раніше заявляв, що США не змінили ставлення до купівлі Туреччиною у Росії зенітних ракетних комплексів С-400 і вважають їх загрозою для НАТО і порушенням Анкарою своїх зобов'язань перед Альянсом.

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Автор: Ірина Погоріла