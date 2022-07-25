Це - частина комплексного пакету допомоги від Альянсу.

Північноатлантичний альянс надасть Україні сотні переносних комплексів для протидії безпілотникам.

Як генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив в інтерв'ю сербській газеті Kurir, союзники й надалі надаватимуть Києву фінансову та військову підтримку.

"НАТО надасть комплексний пакет допомоги, що включатиме засоби захищеного зв'язку, паливо, медикаменти та захисні жилети, обладнання для захисту від мін, хімічних та біологічних загроз, а також сотні переносних протибезпілотних комплексів", - сказав він.

Він не уточнив, про які саме комплекси йдеться.

За його словами, у довгостроковій перспективі НАТО допоможе Україні перейти від техніки радянських часів до сучасної техніки, яку використовує Альянс. Також є прагнення покращити оперативну сумісність та ще більше зміцнити інститути оборони та безпеки України.

Столтенберг акцентував, що лідери НАТО домовилися на саміті в Мадриді про суттєве посилення оборони та системи стримування у зв’язку зі створенням Росією загрози світовій безпеці.

Йдеться про посилення першої лінії оборони Альянсу, покращення бойових груп у східній частині НАТО. Чисельність сил швидкого реагування буде збільшено до понад 300 тисяч осіб.

Як писав УНІАН, у Волинській області у понеділок, 25 липня, ППО збило два безпілотники супротивника. Внаслідок падіння уламків БПЛА є одна жертва та поранені,

Від початку повномасштабного вторгення Росії українські військові знищили вже понад 700 російських БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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