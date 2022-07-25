У Волинській області одна людина загинула у результаті падіння уламків ворожого БПЛА.

У Волинській області у понеділок, 25 липня, були вибухи, оскільки працювала протиповітряна оборона.

ППО збило два безпілотники супротивника, у результаті падіння уламків БПЛА є одна жертва та поранені, повідомив у Telegram голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.

За даними чиновника, кілька постраждалих знаходяться у лікарні.

"Сьогодні, 25 липня, на Волині було чутно вибухи. Це робота протиповітряної оборони. Зокрема, військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки…", - зазначив Погуляйко.

Очільник ОДА додав, що всі обставини смертельного інциденту з’ясовують.

Нагадаємо, війна в Україні розпочалася рано вранці 24 лютого - російські війська вдерлися на нашу територію з півночі, сходу та з окупованого Криму. Вороги відкривали вогонь по цивільних та воєнних об'єктах. Супротивники намагалися обстрілювати й західну частину нашої держави.

4 квітня стало відомо, що над Волинською областю було знищено ворожу повітряну ціль.

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