Також знищено ворожий літак і 8 танків.

Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про загальні бойові втрати російських окупантів.

Як йдеться у зведенні, з 24 лютого ворог втратив близько 39700 військових, 180 осіб ліквідовано за останню добу.

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", - зазначили в Генштабі.

Крім цього, ворог втратив:

танків ‒ 1730 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 3950 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 876 (+7) одиниць;

РСЗВ – 257 (+2) одиниць;

засоби ППО – 116 (+3) одиниць;

літаків – 222 (+1) одиниці;

гелікоптерів – 188 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 719 (+5) одиниць,

крилатих ракет – 174 (+4) одиниці;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2832 (+9) одиниці;

спеціальної техніки – 73 одиниці.

Як писав УНІАН, у ніч на 24 липня Збройні сили вдарили по готелю в місті Красний Луч Луганської області. Ліквідовано 100 російських окупантів.

А військові 109-го батальйону 10-ї ОГШБ "Едельвейс" накрили вогнем щонайменше 10 окупантів, які оселилися в будинках мирних жителів.

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