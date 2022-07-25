Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про загальні бойові втрати російських окупантів.
Як йдеться у зведенні, з 24 лютого ворог втратив близько 39700 військових, 180 осіб ліквідовано за останню добу.
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", - зазначили в Генштабі.
Крім цього, ворог втратив:
- танків ‒ 1730 (+8) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 3950 (+8) одиниць;
- артилерійських систем – 876 (+7) одиниць;
- РСЗВ – 257 (+2) одиниць;
- засоби ППО – 116 (+3) одиниць;
- літаків – 222 (+1) одиниці;
- гелікоптерів – 188 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 719 (+5) одиниць,
- крилатих ракет – 174 (+4) одиниці;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2832 (+9) одиниці;
- спеціальної техніки – 73 одиниці.
Як писав УНІАН, у ніч на 24 липня Збройні сили вдарили по готелю в місті Красний Луч Луганської області. Ліквідовано 100 російських окупантів.
А військові 109-го батальйону 10-ї ОГШБ "Едельвейс" накрили вогнем щонайменше 10 окупантів, які оселилися в будинках мирних жителів.