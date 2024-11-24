За словами Ступака, запуск Росією МБР не можна вважати "виставою".

Удар росіян по Дніпру міжконтинетальною балістичною ракетою (МБР) була відповіддю РФ на удари ATACMS і Storm Shadow по Курській області. Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, запуск МБР не можна вважати "виставою".

"Не думаю, що це було якесь шоу. ... Як тільки росіяни підписали зміни до своєї ядерної доктрини, того ж дня Україна атакувала Курську область. Зрозуміло, що в такому випадку Путін виглядає дуже слабким в своєму оточенні, серед своїх колег-диктаторів. І йому потрібно було щось зробити, просто знову "проковтнути" для нього було занадто, Україна багато разів порушувала "червоні лінії", - зазначив аналітик.

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На його думку, Україна занадто хизуєтьсяся своїми виробничими потужностями:

"Наші посадовці хизувалися, що в нас є свої ракети, ми їх виготовляємо, що є "Паляниця", різноманітні дрони, якась там кількість буде виготовлена наступного року. Зрозуміло, що росіяни знають, де ми їх виготовляємо, тому вирішили відповісти та знищити можливості".

При цьому він вважає, що використання Росією системи "Орєшнік" гіпотетично може змінити ситуацію на фронті та у війні загалом.

"Якщо у росіян їх багато, і вони будуть готові ними завдавати удари, то це може змінити ситуацію. Якщо вони знищать нашу ракетну програму, то, звісно, буде не солодко, адже ми і так не сильно одягнуті, а так – взагалі без шкарпеток стояти будемо", - резюмував експерт.

Удар по Дніпру ракетою "Орєшнік"

Російські загарбники атакували український обласний центр 21 листопада. Супротивники застосували різни види ракетного озброєння, у тому числі - МБР.

Пізніше Володимир Путін стверджував, що росіяни нібито запустили по Дніпру "абсолютно нову розробку" - ракету "Орєшнік". За словами очільника Головного управління розвідки українського Міністерства оборони Кирила Буданова, "Орєшнік" - це назва науководослідної роботи, а насправді супротивники запустили ракету по Дніпру із системи "Кедр".

Полковник запасу Збройних сил України, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан вважає, що Росія може запустити по українській державі ще одну МБР. Він попередив, що можливі цілі - полігони та великі міста.

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