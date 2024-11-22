За даними української розвідки, йдеться про дослідні зразки – ймовірно два.

Ракета, яку Росія використала для удару по місту Дніпро, є експериментальною. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час дискусії "Геноцидальні практики РФ в Україні".

"Вчора російський диктатор, відверто, публічно заявив, що була застосована ракета "Орєшнік", так він її назвав. "Горішник", "Орєшнік" - це назва науководослідної роботи. Це її просто ширма, сама система називається "Кєдр"", - зазначив він. При цьому додав, що йдеться про балістичну ракету середньої дальності, носія ядерної зброї.

Буданов зазначив, що те, що росіяни використали ракету в її без'ядерному варіанті, є від них попередженням, що вони "зовсім з глузду з‘їхали".

Відео дня

"Зараз експертиза встановлює, яка саме начинка там була. Ракета експериментальна. Ми знали точно, що на жовтень місяць мали зробити два дослідні зразки. Можливо, зробили трошки більше, але, повірте, це - дослідний зразок, це ще не серійний виріб, слава Богу", - наголосив Буданов.

Ракетний удар по Дніпру

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський наголосив, що ракетним ударом по Дніпру Росія серйозно збільшує масштаб і жорстокість війни проти України.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що вранці 21 листопада російські війська атакували місто Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ було запущено, зокрема, міжконтитентальну балістичну ракету

Зеленський наголосив, що застосування Росією нової експериментальної балістичної ракети середньої дальності "Орешник" - це плювок Путіна в обличчя усім тим, хто прагне справжнього миру.

Зеленський зауважив, що сьогодні російський диктатор Володимир Путін визнав, що зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни. Зокрема, була застосована нова балістична ракета. За його словами, удар по Дніпру - одному з найбільших міст України - це вже другий крок Росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було залучення Північної Кореї до війни проти України - контингенту у щонайменше 11 тисяч солдатів.

Вас також можуть зацікавити новини: