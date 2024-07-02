Росія активізувала свої розвідувальні БПЛА на тлі втрати А-50 та систем радіолокації.

Використання літаків Як-52 проти російських розвідувальних БПЛА – це дієвий метод боротьби, однак проблема є більш глобальною. Про це в ефірі телемарафону повідомив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

За його словами, рішення щодо легкомоторних літаків, які могли б знищувати повітряні цілі на кшталт розвідувальних БПЛА чи ударних безпілотників типу "Шахед", насправді дієве.

"Ми бачили, як використовується Як-52, так само можна було б легкомоторні Embraer використовувати, аби знищувати повітряні цілі. Однак зараз є глобальна задача не лише для України щодо протидії розвідувальним та ударним БПЛА, оскільки це замала ціль для класичної системи радіолокації та класичних систем ППО. Ворог активно їх використовує, тож тут треба шукати більш мобільне та дієве рішення", – пояснив Храпчинський. Відео дня

Одним із варіантів розв'язання проблеми, на його думку, є створення систем низьковисотного радіолокаційного поля.

"Це дозволить виявляти такі повітряні об'єкти та знищувати вже різними типами механізмів – як наземними гарматами 30-мм, чи за рахунок авіації легкомоторної, або ж можна використовувати та вже є методи застосування, коли збивалися дрони-розвідники FPV-дронами", – додав експерт.

Він також пояснив, що наразі в Україні розробляються декілька варіантів ефективної протидії російським розвідувальним дронам.

"Слід зауважити, що ми так само шукали ефективну протидію, коли росіяни почали використовувати "Шахеди". І рішення було знайдено, і воно ефективне й досі. Тому треба набратися терпіння і розуміти, що триває пошук рішення цієї загрози. Але вона з'явилася через те, що Росія втратила суттєві можливості щодо радіолокаційного виявлення точок на території України за рахунок знищення таких літаків, як А-50, та іншої радіолокації як на території Криму, так і на території РФ", – зазначив Храпчинський.

Як-52 проти російських БПЛА

Раніше, як повідомляв УНІАН, в Одесі "Орлан-10" знищили з тренувального Як-52. Аналітики зазначали, що факт їхнього застосування свідчить про брак зенітних систем і ракет, який тільки зараз починає виправлятися завдяки розблокуванню підтримки США.

Згодом Defense Express повідомив, що український гвинтовий Як-52 збив вісім російських БПЛА "Орлан-10" та Zala російського виробництва. На думку експертів, подібний Як-52 є ефективною зброєю проти російських дронів.

Напередодні Forbes повідомив, що українці на Як-52 відстрілюють ворожі дрони, застосовуючи проти ворожих БПЛА дробовик.

Вас також можуть зацікавити новини: