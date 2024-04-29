На думку фахівців, слушною альтернативою Super Tucano може бути AT-802.

Аналітики Defence Express прокоментували збиття українськими захисниками з легкомоторного літака російських розвідувальних безпілотників, що сталося в Одесі 27 квітня. Йдеться що це було зроблено за допомогою спортивно-тренувального літака Як-52 та ця подія повертає до дискусії використання легких літаків для боротьби із дронами у тилу. Зокрема, сам факт того, що в Одесі залучили Як-52, який вдало розправився з дроном-розвідником "Орлан-10", в котре говорить про брак зенітних систем та ракет, який лише зараз починає виправлятися завдяки розблокуванню підтримки США.

Йдеться, що на відео, яке попало у соціальні мережі, зафіксовано: Як-52 кружляє над дроном, що спускається на парашуті. На питання, як саме був збитий дрон дає відповідь інше відео, на якому чути постріли – це з літака ведеться вогонь.

"І це питання дійсно важливе, бо Як-52 це спортивний літак, який немає не те що озброєння, а навіть прицілу. Звісно можливо припустити, що спеціально для завдань ППО його перетворили на бойовий літак, вирішили питання розміщення озброєння у вигляді кулеметів, боєкомплекту до них тощо. Або те, що вогонь по дрону вів другий член екіпажу з легкого стрілецького озброєння, як на початку Першої світової війни понад сторіччя тому", - аналізує Defence Express.

Як зазначається, в цій ситуації можливо повернутися до теми, яка вже підіймалась, коли РФ почала використовувати "Шахеди", - можливість використання простого та дешевого літака, на якому буде зручно перехоплювати малошвидкісні цілі такі, як дрони. У якості однієї з пропозицій пролунав варіант - звернути увагу на A-29 Super Tucano - гвинтовий літак, який позиціонується, як штурмовик для конфліктів малої інтенсивності.

"Як стало відомо у квітні 2023 року, Україна двічі подавала запит на закупівлю літаків, але безрезультатно. Тому доволі слушною альтернативою Super Tucano може бути справжній "літаючий трактор" - AT-802 від американського виробника сільськогосподарських літаків Air Tractor", - йдеться у публікації.

Зазначається, що у версії AT-802U Sky Warden ця машина перетворюється у легкий броньований штурмовик, які американські ССО хотіли замовити у кількості 75 одиниць, але після виведення військ з Афганістану замовлення було скорочено.

Правда, визнається, що цінник на ці літаки виявився сумнівним - загалом на програму AT-802U Sky Warden планувалось витратити 2,2 млрд доларів. Водночас експерти звертають увагу: річ у тому, що валова частина цих грошей йшла на сенсорні системи "трактора" та очевидний модифікатор ціни, коли мова йде про літаки для спецпризначенців.

За словами аналітиків, також історія в Одесі повертає до дискусії: навіщо обирати для місій протидронової оборони саме пілотований літак, бо з цією задачею цілком можуть справитись дрони. Зокрема у США днями з кулемета Minigun успішно "відселявся" БПЛА Mojave, який позиціонується не просто як ударний дрон, а як безпілотний штурмовик.

"Є Akıncı від Baykar, який може розігнатися до 360 км/год та використовувати для знищення дронів APKWS або їх аналог Cirit. Зрештою Україна використовує літаки типу SkyRanger, які перероблені на безпілотні багаторазові бомбардувальники, фактично як "нічні відьми", але на сучасних У-2. Тобто існують і власні напрацювання, які можуть бути корисні у цій сфері", - наголошує Defence Express.

Несподіваний віраж: ворожі дрони збила легкомоторна авіація

27 квітня на Одещині українські захисники віртуозно знищили дрони-розвідники, які російські окупанти запустили на регіон, за допомогою легкомоторної авіації. За даними Сил оборони півдня України, у небі із застосуванням такого літака знищено два розвідувальних дрони росіян. Українські військові так прокоментували подію: "Неочікуваний віраж для ворожих дронів, проте дієвий".

Відповідне відео з'явилось у соціальних мережах, та його прокоментував військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він сказав, що поршнева авіація вступила в бій у повітрі проти російських небезпек. За його словами, в умовах знищення об'єктів з крейсерською швидкістю 150 км/год, це дуже непоганий результат.

Вас також можуть зацікавити новини: