Старий радянський спортивно-тренувальний літак виявився дуже ефективною "‎зброєю"‎ проти безпілотників.

У відкритий доступ виклали фото літака Як-52, на основі яких можна зробити висновок, що його екіпаж знищив шість розвідувальних БПЛА "Орлан-10" та два дрони Zala російського виробництва. Про це повідомляє Defense Express.

Експерти нагадають, що раніше кадри з використанням Як-52 для знищення БПЛА фігурували лише в двох епізодах – у квітні 2024 року над Одеською областю та на початку червня над Миколаївською.

Цікаво, що до сих пір залишається невідомим озброєння таких літаків. Деякі спеціалісти вважають, що для знищення БПЛА використовують особисту зброю: тобто де-факто може йтися про використання тактики Першої світової війни.

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Як би там не було, вона, вочевидь, є ефективною проти російських дронів. А головним висновком є те, що Як-52 використовують проти БПЛА набагато частіше, ніж можна було припустити.

Сам по собі Як-52 є радянським спортивно-тренувальним літаком, який здійснив перший політ у 1979 році. За всі роки побудували приблизно 1800 таких машин. Один літак оцінюють приблизно у 50 тис доларів, що ненабагато більше ціни БПЛА, для знищення яких його використовують.

Нова зброя для українських літаків

Однією з найбільш важливих подій для української військової авіації стала інтеграція до літаків Повітряних сил нових французьких бомб Armement air-sol modulaire, відомих також, як AASM, A2SM або HAMMER.

Нещодавно стало відомо, що під ці боєприпаси адаптували штурмовики Су-25. Раніше авіабомби AASM інтегрували на українські Су-24М, Су-27 і МіГ-29. Штатними носіями цієї зброї виступають французькі літаки Dassault Rafale та Mirage 2000D.

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