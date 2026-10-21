Не тільки для Patriot: у Повітряних силах розповіли про дефіцит ракет-перехоплювачів

За словами Ігната, ворог атакує з різних напрямків, тож українському командуванню доводиться вгадувати, куди розподіляти ресурс.

В Україні наразі є дефіцит ракет не лише до систем Patriot, але й до інших систем ППО західного виробництва. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Зокрема, його попросили розповісти, як діють Повітряні сили на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів, коли противник атакує балістикою.

"Це дуже складне питання… Ви ж розумієте – ракети є, або їх немає… Або їх є настільки мало, що розподіляти їх на якийсь пріоритетний напрямок дуже-дуже складно", - підкреслив військовий.

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Він нагадав, що під час нещодавнього обстрілу росіяни запустили 39 балістичних ракет, через кілька днів – 16, основна частина яких була спрямована по Києву.

"На кожну ракету, яка атакує по балістичній траєкторії, потрібно два перехоплювачі. Тобто, дві ракети, щоб більш-менш розраховувати на 95% збиття… І таким чином сьогоднішній дефіцит ракет, який спричинився, перед усім, через війну на Близькому Сході, яка у замороженому стані. Відповідно, отримувати зараз від партнерів ракети – вкрай складно. Тому ті крихти, які отримують сьогодні Повітряні сили – не лише ракети до систем Patriot, а й до інших систем. Ми маємо проблематику й з зенітними керованими ракетами, які у нас стоять на озброєнні, західного виробництва… Тому розподіляти той невеликий ресурс, який вдається десь взяти в одної, другої або третьої держави, дуже складно", - наголосив Ігнат.

Він підкреслив, що ворог атакує з різних напрямків, та командуванню доводиться розподіляти ресурс на напрямки, куди, згідно з прогнозами, битиме противник. Водночас військовим доводиться приймати рішення оперативне "кожні 30 секунд".

Удари по Україні

Нагадаємо, у ніч на 14 жовтня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Основною ціллю став Київ, загроза також виникла для Житомира, Білої Церкви, Полтави та інших міст.

Йшлося, що окупанти застосували разом з ударними БпЛА 39 ракет різних типів, що заходять на ціль по балістичній траєкторії. Тоді, за даними ПС ЗСУ, особливістю атаки стало одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, велика кількість "балістики" по об’єктах енергетики.

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