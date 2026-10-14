РФ вдарила 39 балістичними ракетами: Повітряні сили розкрили особливість нічної атаки

Загалом окупанти вдарили по Україні 39 ракетами, які летять по балістичній траєкторії.

У ніч на 14 жовтня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА та 39 ракет різних типів, що заходять на ціль по балістичній траєкторії.

Про це повідомили Повітряні сили. Там зазначили, що основними напрямками повітряної атаки були Київ, Київська та Харківська області.

"Особливість – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, велика кількість "балістики" по об’єктах енергетики",- підкреслили у Повітряних силах.

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Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 167 засобів повітряного нападу – 39 ракет і 128 БпЛА різних типів:

39 протикорабельних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400/ Циркон/Онікс (райони пуску – Курська, Брянська, Воронізька, Ростовська області РФ);

128 ударних БпЛА типу Shahed (в тому числі 77 реактивних), "Бандероль/Дань-Т", Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Міллерово, Орел – РФ, тимчасово окуповані Донецьк та Крим).

Зазначається, що повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними протиповітряною обороною збито/подавлено 119 цілей:

4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/С-400/ Циркон/Онікс;

115 ворожих БпЛА різних типів (із них – 59 реактивні), що становить 90% від загальної кількості ударних БпЛА.

"Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях й падіння збитих (уламки) на 8 локаціях. Частина ворожих ракет цілей не досягла", - деталізували в Повітряних силах.

Атака росіян на Україну 14 жовтня

Окупанти цілу ніч запускали по Києву балістичні ракети. Наразі відомо, що внаслідок удару в місті загинули троє людей, є пожежі та руйнування.

Також численні пожежі виникли у Хмельницькому через російську дронову атаку.

Також ворожих ударів зазнали Харків і 18 населених пунктів Харківської області. Там внаслідок обстрілів постраждали 9 людей, в тому числі дитина.

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