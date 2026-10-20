Сікорський пояснив, чому Польща більше не постачатиме ракети Patriot Україні

Польща закликає інші країни НАТО, які мають такі запаси, надати допомогу.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у Польщі більше немає запасних ракет для комплексів Patriot, які можна було б передати Україні. Про це він сказав в інтерв’ю pap.pl, відповідаючи на запитання, чи може Україна розраховувати на військову підтримку країн ЄС та Польщі, адже у неї майже закінчилися ракети для систем Patriot.

Сикорський підкреслив, що після атак на Іран дефіцит ракет-перехоплювачів став ще гострішим. Він зазначив, що Росія виробляє більше ракет, ніж у НАТО є засобів для їх перехоплення, назвавши це "серйозною проблемою".

Сікорський заявив, що в НАТО є країни, які мають ракети для Patriot, але Польща до їх числа не входить.

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"Польща надає Україні максимально можливу підтримку, однак у цьому конкретному випадку ми можемо лише приєднатися до закликів до тих держав, у яких є ракети для Patriot, поділитися ними з Україною", – додав він.

Фінансова допомога Україні

Сікорський зазначив, що кредит ЄС на 90 мільярдів євро ще не вичерпано повністю.

Водночас він упевнений, що рано чи пізно доведеться повернутися до питання про передачу Україні заморожених активів Центрального банку Росії.

При цьому, на його думку, ЄС навряд чи досягне компромісу з цього питання до настання зими.

"Однак Європейська комісія працює над пошуком нестандартних рішень, щоб Бельгія (яка блокує угоду) не відчувала себе наодинці з ризиком пред’явлення претензій з боку Росії", – сказав він.

Проблема з Patriot для України

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що США затримують поставки ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Він зазначив, що ці ракети вже оплачені союзниками в рамках програми PURL.

За словами Зеленського, наразі США постачають Україні лише 12 ракет-перехоплювачів Patriot на місяць.

Він розповів, що Україна збирає ці ракети буквально "по 2–5–10 штук" з інших країн світу, зокрема з Європи.

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