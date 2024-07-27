На робота можна встановити РЕБ, мобільний пункт спостереження чи розміновувальну установку.

Триває повномасштабна війна в України, і робот Ratel Н, який може транспортувати одразу двох поранених, пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram. За його словами, робота розробили учасники оборонного кластера Brave1, він призначений для евакуації поранених з поля бою.

"Робот може перевозити 400+ кг живого навантаження, тому здатний транспортувати одразу декількох людей. Завдяки конструкції здатен рухатися складним рельєфом, працює тихо, тому непомітний для ворога. А також оснащений нічними камерами, щоб ефективно виконувати завдання в умовах низької видимості та вночі", - написав Федоров.

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За словами міністра, робот може використовуватися для різних завдань, на нього можна встановити РЕБ, мобільний пункт спостереження, бойовий модуль або розмінувальну установку. Комплекс оснащений супутниковим звʼязком, тому оператор може керувати ним на дуже великій дистанції.

"Ratel Н уже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво - військові використовують його й дають позитивний фідбек", - додав Федоров.

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Як писало видання Associated Press, українські розробники використовують інновації для створення армії роботів, яка може знищити російських окупантів та врятувати поранених бійців ЗСУ, а також мирних жителів. Близько 250 стартапів в Україні створюють "машини-вбивці" у секретних місцях, які здебільшого мають вигляд сільських автомайстерень.

Нещодавно стало відомо, що в Україні випробували реактивний безпілотник Bullet, який повинен виконувати функції перехоплювача, тобто боротися з розвідувальними і ударними БПЛА, а також гелікоптерами.

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