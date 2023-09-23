Втім, досі незрозуміло, чи прийняла адміністрація Байдена остаточне рішення щодо цих ракет.

Ймовірна передача Україні американських балістичних ракет великої дальності ATACMS може схилити Німеччину до надання крилатих ракет Taurus.

Як йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, Берлін вважає за краще "рухатися разом із Вашингтоном" у постачанні нових типів озброєнь.

Видання зазначає, що Київ давно шукає ракети, які могли б знищити російську логістику, матеріально-технічні склади та штаби далеко за лінією фронту. Зараз постачання крилатих ракет великої дальності особливо необхідне, адже постачання британських Storm Shadow та французьких SCALP Значення крилатих ракет для України зросло після того, як поставки ракет великої дальності з Англії та Франції почали скорочуватися.

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Чи отримає Україна ATACMS

Західні ЗМІ писали, що під візиту президента України Зеленського до США, Джо Байден пообіцяв надати невелику партію далекобійних ракет ATACMS. Коли про це буде оголошено, і коли надійдуть ракети - поки що невідомо.

Втім, в Білому домі нині не можуть підтвердити плани Сполучених Штатів Америки щодо передачі Україні далекобійних ракет ATACMS. Про це повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

ATACMS Україна ще не отримала, але вже наводить жах на окупантів. Z-пабліки на тлі марафону вибухів у Криму придумали, що на них летять далекобійні ракети ATACMS. Пропагандистський паблік "ЧП. Симферополь" ввечері 22 вересня заявив, що Україна нібито запустила по Криму ракети ATACMS, дальність яких 300 км. За божевільною версією пропагандистів, запуски відбулися з аеродрому "Кульбакине" Миколаївської області.

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