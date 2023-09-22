Пропагандистські пабліки поширили інформацію про пуски американських ракет.

Z-пабліки на тлі марафону вибухів у Криму придумали, що на них летять далекобійні ракети ATACMS, яких Україна ще не отримала.

Пропагандистський пабліки "ЧП. Симферополь" ввечері 22 вересня заявив, що Україна нібито запустила по Криму ракети ATACMS, дальність яких 300 км. За божевільною версією пропагандистів, запуски відбулися з аеродрому "Кульбакине" Миколаївської області.

Паблік зауважує, що ідентифікував ATACMS нібито "за характеристиками запуску та прильоту".

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Втім, дивно, чому нібито ATACMS запускали з аеродрому, адже це ракети класу "земля-земля", які запускаються з наземних установок M270 MLRS та M142 HIMARS2.

Україна отримає ATACMS

Як повідомляв УНІАН з посиланням на західні ЗМІ, президент Джо Байден повідомив своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати нададуть невелику кількість ракет великої дальності ATACMS для допомоги у війні з Росією.

Основні характеристики ракети ATACMS

Дальність: може досягати цілей на відстань більше 300 кілометрів, в залежності від версії і модифікації;

Точність: ATACMS оснащена системою наведення, яка забезпечує високу точність ураження цілей;

Варіанти боєприпасів: ця ракета може бути озброєна різними видами боєприпасів, включаючи розривні боєголовки, підкаліберні боєприпаси та інші;

Маневреність: ATACMS може маневрувати під час польоту, що робить її більш складною для перехоплення системами ПРО;

Застосування: Ракета ATACMS може бути використана для ударів по різноманітним цілям, включаючи військові об'єкти, збройні сили противника, аеродроми та інші стратегічні і тактичні цілі.

Вибухи у Криму

22 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи та місцеві канали заявили про ракетну атаку. Росіяни пустили димову завісу над Севастопольською бухтою, а гауляйтер міста Михайло Развожаєв заявив, що по штабу Чорноморського флоту завдали ракетного удару.

У Криму продовжився тривожний день з "бавовною". Моніторингові проекти повідомляють про пожежу на аеродромі окупантів в Новофедорівці. Потім стало відомо про повторні вибухи у Севастополі. Тим часом окупанти продовжують усувати наслідки розгромної ракетної атаки на штаб командування Чорноморського флоту Росії.

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