У Вашингтоні не готові назвати точну дату передачі Україні далекобійних ракет, втім не заперечують, що "це станеться в майбутньому".

В Білому домі нині не можуть підтвердити плани Сполучених Штатів Америки щодо передачі Україні далекобійних ракет ATACMS. Про це повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Президент Джо Байден уже говорив неодноразово, що передача АТАСМS імовірна в майбутньому. Але я не маю нової інформації, щоб оголосити її", - заявила Жан-П'єр.

Вона додала, що під час зустрічі президента Байдена та лідера України Володимира Зеленського, перший надіслав світові потужний сигнал про те, що Штати й надалі підтримувать нашу країну. Підтвердженням цьому є новий пакет оборонної допомоги.

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"Двосторонній договір між двома лідерами - між президентом Зеленським і президентом Байденом - був справді важливим", - сказала Жан-П'єр.

АТАСМS для України

Під час нещодавнього візиту президента України Зеленського до США, Джо Байден таки пообіцяв надати невелику партію далекобійних ракет ATACMS. Коли про це буде оголошено, і коли надійдуть ракети - поки що невідомо. Утім, Washington Post повідомляє про високу імовірність, що вони будуть з касетною бойовою частиною - адже цієї модифікації Штати мають більше.

Після отримання Україною американських балістичних ракет ATACMS українська армія зможе дотягнутися до загарбників у будь-якому куточку окупованої території. Про це заявив британський військовий аналітик Шон Белл.

Z-пабліки на тлі марафону вибухів у Криму придумали, що на них летять далекобійні ракети ATACMS, яких Україна ще не отримала. Пропагандистський паблік "ЧП. Симферополь" ввечері 22 вересня заявив, що Україна нібито запустила по Криму ракети ATACMS, дальність яких 300 км. За божевільною версією пропагандистів, запуски відбулися з аеродрому "Кульбакине" Миколаївської області.

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