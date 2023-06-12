Поки німці не готові підтвердити втрату танків.

Німецький уряд не отримував даних про знищення танків Leopard в Україні. Про це пише німецьке видання Bild.

Так, російська пропаганда стверджує, що армія-окупант нібито знищила не менше семи танків Leopard, які використовує армія України. У Міністерстві оборони ФРН заявили, що не мають подібної інформації. Також відомство не готове коментувати перспективи постачання додаткових танків замість тих, що були або можуть бути знищені.

Видання вважає, що позиція німецького уряду з цього приводу проясниться, коли 14 червня канцлер Олаф Шольц представить оновлену стратегію національної безпеки Німеччини. Очікується, що крім самого Шольца виступлять також глава МЗС Анналена Бербок, міністр фінансів Крістіан Лінднер, Міністр оборони Борис Пісторіус і глава МВС Ненсі Фезер.

Знищення танків Leopard - що відомо

Минулого тижня українська армія почала перший етап контрнаступу, в ході якого були застосовані в тому числі отримані від Європи танки Leopard. Російська пропаганда відразу почала сурмити про те, що всі атаки нібито відбиті, а ЗСУ зазнали астрономічних втрат у людях і техніці.

При цьому були опубліковані фото та відео, на яких можна помітити пошкоджені і кинуті БМП Bradley і як мінімум один танк Leopard. Пізніше українські військові опублікували відео з пошкодженим Leopard-він втратив гусеницю після наїзду на міну, був евакуйований в тил і відремонтований. Моніторинговий проект Oryx, грунтуючись на потрапили в мережу фото і відео, заявляє про знищення двох Leopard і ще двох кинутих. Але офіційно ця інформація не підтверджена.

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