У німецькому уряді відзвітували і про передачу Україні двох самохідних гаубиць Zuzana 2 в рамках проекту, що фінансується спільно з Данією і Норвегією.

Німеччина За останній тиждень передала Україні два танки для розмінування WISENT 1 і 11 протимінних плугів для танків Т-72.

Також серед військової допомоги-п'ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE, три розвідувальних дрона Vector, п'ять мобільних антенно-баштових комплексів і дев'ять машин для охорони кордону, йдеться на сайті німецького уряду.

У німецькому уряді відзвітували і про передачу Україні двох самохідних гаубиць Zuzana 2 в рамках проекту, що фінансується спільно з Данією і Норвегією.

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Крім того, в Берліні оновили перелік планованої допомоги.

Серед неї - 40 БМП Marder, ще шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, сім дистанційних комплексів розмінування, п'ять комплексів SurveilSPIRE і 18 тисяч ПТРК.

Військова допомога від Німеччини - подробиці

28 липня Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли установки Gepard, дрони і боєприпаси. На сайті німецького уряду ведеться оновлюваний список допомоги. наданої Україні за час повномасштабної війни. Він поповнився 10 гусеничними всюдиходами Bandvagn 206, 6 самохідними зенітними установками Gepard і боєприпасами до них.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що поставка крилатих ракет Taurus Україні не є пріоритетом для Берліна.

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