Пісторіус сказав, що вони мають особливий радіус дії.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що поставка крилатих ракет Taurus Україні не є пріоритетом для Берліна.

Таку заяву він зробив під час візиту до Баварії, пише ZEIT. "Ми як і раніше вважаємо, що зараз це не є нашим головним пріоритетом. В даний час немає гострої необхідності в ухваленні рішення", - заявив Пісторіус.

При цьому він сказав, що побоювання з приводу поставок "очевидні". "Не тільки ми не поставляємо. Американські союзники також не постачають ці крилаті ракети. Наші мають особливий радіус дії", - додав міністр.

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Видання зазначає, що німецький уряд не передає ці ракети зі страху, що ними будуть наноситися удари по території РФ. При цьому Пісторіус не став категорично виключати їх поставку в майбутньому, сказавши, що час для прийняття рішення ще не настав.

Міністр оборони назвав основним пріоритетом Німеччини допомогу в галузі протиповітряної оборони, навчальну підтримку, а також постачання інженерної та бронетанкової техніки.

Ракети Таурус для України: що відомо

Наприкінці травня Міністерство оборони Німеччини повідомило, що вони отримали від України офіційний запит про постачання крилатих ракет Taurus. До цього передати українській армії ці ракети закликала німецька опозиція.

Вже в червні Пісторіус, відповідаючи на питання про можливість таких поставок, заявив, що Берлін залишається "дуже обережним" у цьому питанні.

Днями стало відомо, що ряд німецьких політиків і дипломатів зажадали від влади терміново передати Україні крилаті ракети. Відомо, що зараз на озброєнні країни 600 таких систем, з яких 450 - не працюють.

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