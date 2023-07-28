У новий пакет допомоги увійшли і боєприпаси до німецької зенітної самохідної артилерійської установки.

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли установки Gepard, дрони та боєприпаси.

На сайті німецького уряду ведеться оновлюваний список допомоги, наданої Україні за час повномасштабної війни. Він поповнився 10 гусеничними всюдиходами Bandvagn 206, 6 самохідними зенітними установками Gepard і боєприпасами до них.

Також Україна отримає від ФРН понад 2500 димових снарядів калібру 155 мм, 20 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN і 13 розвідувальний БПЛА VECTOR. Крім того, Німеччина передала вісім автомобілів швидкої допомоги і вісім стоматологічних стерилізаторів.

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Допомога Україні від Німеччини: останні новини

Нагадаємо, у Міноборони Федеративної Республіки Німеччина планували до кінця 2023 року передати Україні ще 30 зенітних самохідних установок Gepard.

Тим часом німецька компанія Rheinmetall хоче поставити українській армії 300 тисяч снарядів для них, для цього вони вже збільшили своє виробництво.

Наприкінці червня стало відомо, що Берлін передав Україні радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D, мостоукладальні машини Biber, мобільну систему розмінування. Також до пакету допомоги увійшли машини прикордонної охорони та ваговози Zetros.

Нещодавно соціологи з'ясували, що за минулий рік жителі Німеччини пожертвували на допомогу постраждалим від війни людям трохи більше 1 мільярда євро.

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