До пакета увійшли САУ GEPARD з боєприпасами, снаряди і дрони

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає бронетехніку, артилерію, боєприпаси та дрони. Оновлений перелік допомоги представлений на сайті Федерального уряду Німеччини.

Так, до нового пакета увійшли 22 транспортні засоби із захистом від мін (MRAP); 3 САУ GEPARD із запчастинами, а також 10 тис. боєприпасів для них.

Крім того, Німеччина передає ракети до систем ППО IRIS-T SLM; боєприпаси до танків LEOPARD 1 і БМП MARDER; 5 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру і 2 тисячі - 122-мм калібру, 8 тисяч мінометних боєприпасів калібру 120-мм.

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Також у пакеті допомоги - 50 БПЛА-розвідників VECTOR із запчастинами; 30 гусеничних машин Gereon RCS дистанційного керування та 30 систем виявлення дронів.

У пакеті також 2 машини розмінування WISENT 1, а також 2 трали для розмінування, 100 переносних систем розмінування H-PEMBS і 2 захищених автомобілі для прикордонної служби.

Також Німеччина передала Україні лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, штурмові гвинтівки MK 556 і HK 416.

Допомога Україні від Німеччини

У середині лютого Німеччина відправила Україні пакет військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, боєприпаси до Leopard 1 і БМП Marder, а також невразливі для мін транспортні засоби із захистом від засідки MRAP.

Також сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про ухвалення "історичного" рішення щодо збільшення допомоги для України у 2025 році на 3 млрд євро. Таким чином цього року Україна отримає від Німеччини 7 млрд євро.

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