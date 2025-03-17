Таким чином у цьому році Україна отримає від Німеччини 7 млрд євро.

Німеччина прийняла "історичне" рішення про збільшення допомоги для України у 2025 році на 3 млрд євро. Про це міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

"Важливо також, що на додаток до інвестицій у безпеку та інфраструктуру, передбачених основним законом, ми нарешті виділяємо ще €3 млрд на підтримку України у 2025 році. Це означає, що Німеччина продовжить надавати Україні сім €7 млрд, як і торік", - сказала вона.

Вона зазначила, що у вівторок, 18 березня, до конституції Німеччини буде внесена поправка, яка дасть змогу істотно збільшити борг для фінансування оборони і "забезпечить більшу підтримку Україні".

Відео дня

"Це потужний сигнал про те, що Німеччина серйозно ставиться до власної безпеки, безпеки України та безпеки Європи… Наш внесок у європейський мир, який ми оприлюднимо в історичному рішенні завтра в німецькому Бундестазі - це те, чого ніколи раніше не робили в такому масштабі", - наголосила Бербок.

Нагадаємо, ще до парламентських виборів у Німеччині обговорювали можливість виділення 3 мільярдів євро для України. Проте тоді Олаф Шольц зняв це питання з порядку денного.

Допомога для України - що відомо

Раніше лідери Євросоюзу заявили, що у цьому році ЄС надасть Україні допомогу обсягом 30,6 мільярда євро. Зазначається, що виплати в рамках Ukraine Facility сягнуть 12,5 мільярда євро, а виплати в рамках ініціативи країн "Великої сімки" ERA, отримані від заморожених російських активів, становитимуть 18,1 мільярда євро.

7 березня стало відомо, що кілька держав-членів Європейського Союзу зобов'язались надати Україні додаткові 15 мільярдів євро.

Вас також можуть зацікавити новини: