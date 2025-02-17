Зокрема, українські військові отримають більше розвідувальних дронів.

Німеччина відправила Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, боєприпаси до Leopard 1 і БМП Marder.

Про це свідчить оновлений перелік наданої ЗСУ зброї, опублікований на сайті німецького уряду. Збройні сили України, серед іншого, отримають від Берліна невразливі для мін транспортних засобів із захистом від засідки MRAP.

Перелік озброєння, що увійшло до нового пакету, виглядає так:

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56 невразливих для мін транспортних засобів із захистом від засідки MRAP;

боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1;

боєприпаси для БМП Marder;

41 тисяча боєприпасів для самохідних зенітних установок GEPARD;

ракети IRIS-T SLM;

ракети IRIS-T SLS;

4 самохідні артилерійські установки Zuzana 2;

50 тисяч снарядів калібру 155-мм;

2 тисячі снарядів калібру 122-мм;

300 дронів типу HF-1;

51 розвідувальний дрон VECTOR із запчастинами;

245 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;

29 розвідувальних дронів SONGBIRD;

14 розвідувальних дронів HORNET;

2 танки для розмінування WISENT 1;

16 мінних плугів;

8 автомобілів для охорони кордону;

645 лазерних далекомірів;

74 тисячі 44-мм патронів;

100 кулеметів MG5;

2 915 штурмових гвинтівок HK 416;

900 штурмових гвинтівок MK 556;

64 високоточних гвинтівок HLR 338 з 314 000 патронами;

20 гвинтівок CR 308;

73 штурмових гвинтівок AK-47.

Крім того, до нового пакету допомоги від Німеччини увійдуть понад 60 мільйонів патронів для вогнепальної зброї.

Військова допомога Україні: інші новини

Президент США Дональд Трамп готовий дозволити Європі купувати американську зброю для України. Як пише Bloomberg, такий крок відкриє можливості для того, щоб Україна мала доступ до зброї, навіть якщо Трамп припинить допомогу від США.

Кілька днів тому стало відомо, що Велика Британія виділяє Україні новий пакет допомоги, включно з танками та системами ППО. Йдеться про пакет на суму 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 180 мільйонів доларів).

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