Німеччина передала Україні ще дві самохідні зенітні установки Gepard і два автомобіля для прикордонників, повідомляється на сайті уряду ФРН.
Вказано, що загалом з початку повномасштабної війни Німеччина передала Україні 34 САУ Gepard та 122 машини для патрулювання кордонів.
Також Україна отримала шість мобільних антенних систем.
Війна в Україні - допомога Німеччини
Раніше Німеччина передала українським військовим 6 тис. зенітних боєприпасів до установок Gepard.
Також Німеччина надала Україні дев’ять броньованих мостоукладачів Biber, що базуються на шасі танку Leopard 1.
Biber (у перекладі з німецької – бобер) – це інженерно-бойова машина, за допомогою якої бойові підрозділи долають річки, протитанкові рови та інші перешкоди. Biber може за лічені хвилини розгорнути та згорнути 22-метровий міст, який складається з двох 11-метрових елементів.