Загалом з початку повномасштабної війни уряд ФРН доправив в Україну 34 САУ Gepard та 122 машини для патрулювання кордонів.

Німеччина передала Україні ще дві самохідні зенітні установки Gepard і два автомобіля для прикордонників, повідомляється на сайті уряду ФРН.

Вказано, що загалом з початку повномасштабної війни Німеччина передала Україні 34 САУ Gepard та 122 машини для патрулювання кордонів.

Також Україна отримала шість мобільних антенних систем.

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Війна в Україні - допомога Німеччини

Раніше Німеччина передала українським військовим 6 тис. зенітних боєприпасів до установок Gepard.

Також Німеччина надала Україні дев’ять броньованих мостоукладачів Biber, що базуються на шасі танку Leopard 1.

Biber (у перекладі з німецької – бобер) – це інженерно-бойова машина, за допомогою якої бойові підрозділи долають річки, протитанкові рови та інші перешкоди. Biber може за лічені хвилини розгорнути та згорнути 22-метровий міст, який складається з двох 11-метрових елементів.

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