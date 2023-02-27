Армія отримала мостоукладальники, аптечки, вантажівки та маскувальні сітки.

Німеччина повідомила про передачу Україні нової військової допомоги.

На сайті німецького уряду опубліковано повний список військової підтримки, наданої Україні ФРН. У новий пакет увійшли 6 мостоукладчиків Biber, 20 000 аптечок, 8 вантажівок Zetros і 10 зимових маскувальних сіток.

Також на сайті зазначено, що уряд Німеччини планує передати українській армії 300 000 патронів Gepard. Від надання детальної інформації про способи і дати транспортування вони утримуються з міркувань безпеки.

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"Федеральний уряд підтримує українську армію в тісній співпраці зі своїми партнерами і союзниками", - йдеться в повідомленні.

Допомога Україні від Німеччини

Як відомо, на початку року Німеччина передала Україні великий пакет військової допомоги, до якого увійшли ракетні системи, безпілотники та захист від дронів.

6 січня в Берліні сказали, що відправлять Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot і близько 40 бронетранспортерів Marder в першому кварталі року.

Німеччина схвалила передачу Україні 14 танків Leopard 2, а пізніше збільшила їх кількість до 18.

В лютому Німеччина передала Збройним Силам України ще дві зенітні установки Gepard і 6 тисяч зенітних боєприпасів до них.

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