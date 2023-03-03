Німеччина надає Збройним cилам України всебічну підтримку, зазначили у німецькому посольстві.

Німеччина надала українським військовим дев'ять броньованих мостоукладачів Biber.

Про це у Facebook повідомляє посольство Німеччини в Україні. "Німеччина надає всебічну підтримку Збройним cилам України. Броньований мостоукладач Biber (у перекладі з німецької - бобер) - це інженерно-бойова машина, за допомогою якої бойові підрозділи долають річки, протитанкові рови та інші перешкоди. Дев'ять таких машин були вже передані українським військовим", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що Biber може за лічені хвилини розгорнути та згорнути 22-метровий міст, який складається з двох одинадцятиметрових елементів. Також сказано, що Biber базується на шасі танку Leopard 1, а замість башти він оснащений системою зведення мосту.

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"Особливість: на відміну від багатьох аналогічних інженерних машин, міст укладається горизонтально, залишаючи контури машини невеликими та непомітними для противника. Завдяки сучасним технологіям, цю машину можуть обслуговувати лише два члени екіпажу", - зазначають в посольстві.

Допомога Україні - новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив на спільному із президентом України Володимиром Зеленським брифінгу, що Нідерланди разом із Німеччиною та Данією планують надати Україні близько 100 танків Leopard.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо термінів поставки танків, Рютте зазначив, що це станеться "якнайшвидше". Прем'єр Нідерландів додав, що Україна отримає готові до бою танки.

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