Німеччина передасть Україні додаткові засоби ППО для захисту чорноморських і дунайських портів, через які експортується зерно. Зокрема, країна планує відправити систему ППО IRIS-T.
Про це повідомляє Bloomberg. Зазначається, що також Німеччина передасть Україні понад 12 зенітних установок Gepard. Ці засоби забезпечуватимуть захист вантажів, які йдуть уздовж південного узбережжя України в напрямку Румунії.
Відомо, що зенітні установки планують доставити в Україну до кінця цього року. Водночас систему ППО IRIS-T зможуть передати після виготовлення.
Німецький депутат, член Комітету з оборони нижньої палати парламенту Маркус Фабер також підтвердив передачу Україні додаткової системи IRIS-T і зенітних самохідних установок Gepard, а також боєприпасів до них.
"Україна буде використовувати ці системи, наприклад, для кращого захисту своїх зернових портів", – зазначив він.
Допомога Україні від Німеччини
З початку повномасштабної війни Росії проти України Німеччина передала нашій країні танки, системи ППО, боєприпаси та інше обладнання.
2 жовтня країна оголосила про нову партію військової допомоги Україні. До неї увійшли, зокрема, радіостанції для танків Leopard, всюдиходи, тягачі, термінали супутникового зв'язку, автомобілі для охорони кордону та інша допомога.