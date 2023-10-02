Зокрема, до нової партії увійшли радіостанції для танків Leopard.

Німеччина оголосила про надання Україні нової партії допомоги. До неї увійшли всюдиходи, тягачі, термінали супутникового звʼязку, автомобілі для охорони кордону тощо.

Про це йдеться в оновленому переліку наданої допомоги, опублікованоум на сайті німецького уряду. Зокрема, до нової партії увійшли радіостанції для танків Leopard.

Також Україна отримає таку допомогу:

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14 всюдиходів Bandvagn 206;

мостоукладач Biber;

2 інженерні машини WiSENT 1 MC;

99 терміналів супутникового звʼязку;

21 автомобіль для охорони кордону;

20 тисяч захисних окулярів;

239 криптофонів;

7 тягачів HX81 і 8 причепів до них;

комплект для дронів Vector;

32 823 боєприпаси калібру 40 мм для гранатометів;

Крім того, Берлін надасть Києву 1 202 інфузійні насоси. Це медичне обладнання, призначене для безперервного введення препаратів із точним дозуванням протягом тривалого часу.

Допомога Україні

Україна отримає 10 установок Slinger, які призначені для знищення БПЛА. Ця система встановлюється в кузов пікапа. Вона вирізняється відносно невеликою ціною та автономністю.

Раніше США оголосили про надання Україні нового пакету допомоги на загальну суму 325 млн доларів. Зазначалося, що він містить засоби протитанкової боротьби, касетні боєприпаси, снаряди для артилерії тощо.

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