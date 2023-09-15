Як відомо, IRIS-T вже захищає українське небо.

Німеччина обговорює з країнами-партнерами тимчасову передачу Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T. Про це в ефірі каналу ZDF повідомив керівник Партії Зелених, заступник голови комітету з питань оборони Омід Нуріпур.

"Звісно, Україні потрібно більше систем ППО. Системи IRIS-T допомагають захистити міста, тому це важливо. Німецький уряд також обговорює це з країнами партнерами, які отримали IRIS-T від Німеччини, чи можуть вони хоча б тимчасово передати їх Україні", - сказав він.

Політик не назвав країни, з якими Німеччини веде переговори. Проте відомо, що у 2018 році Німеччина продала Єгипту чотири комплекси IRIS-T SLM, а 2021 році Єгипет замовив ще 16 додаткових комплексів. Також у 2019 році Швеція отримала від Німеччини перші системи IRIS-T SLS ближнього радіуса дії.

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Як відомо, IRIS-T – зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середнього радіуса дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence у 2014 році та призначений для знищення крилатих та балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів та БПЛА.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує поставити Україні 12 систем ППО IRIS-T. Певна частина з них вже захищають небо над нашою країною.

Україна отримала від Німеччини ППО

Перший німецький ЗРК IRIS-T прибув в Україну 12 жовтня 2022 року. У квітні 2023-го колишній міністр оборони Олексій Резніков підтвердив передачу Україні другого зенітно-ракетного комплексу IRIS-T від Німеччини.

Нагадаємо, раніше уряд ФРН оголосив про передачу Україні ЗРК Patriot - сучасної американської системи ППО, яка здатна стріляти на відстань до 150 км і, в залежності від модифікації, збивати російську балістику - ракети "Іскандер".

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