Шольц заявляв, що його країна допомагає Україні більше, ніж "майже будь-хто інший".

Німеччина здійснила поставку тільки третини обіцяної Україні зброї.

Про це повідомляє німецький таблоїд Bild.

До 7 червня Німеччина пообіцяла Україні допомогу на 542 млн євро (більше пообіцяли тільки США, Польща і Великобританія).

Але різниця між обіцяними і здійсненими поставками зброї велика.

Згідно з моніторингом Кільського Інституту світової економіки, досі Німеччиною здійснено поставки на 192 млн євро - 35% від обіцяного. Таким чином, ФРН посідає восьме місце в списку країн, що постачають зброю Україні.

Найбільше зброї пообіцяли США (на 4,14 млрд євро). Вони також лідирують за поставками (на 1,97 млрд євро, це становить 48% обіцяного).

Низка країн поставили 100% обіцяної зброї (Норвегія, Франція, Латвія, Італія, Бельгія, Люксембург, Фінляндія, Хорватія, Болгарія, Австрія, Румунія і Польща). Але загальний обсяг поставок там нижче, ніж у Німеччині.

Звіт Кільського Інституту світової економіки спростовує слова канцлера Німеччини Олафа Шольца, який заявляв, що його країна допомагає Україні більше, ніж "майже будь-хто інший".

"Німеччина є одним з головних прихильників України у військовому відношенні, і, ймовірно, тільки Сполучені Штати надають більшу підтримку, ніж ми", - сказав Шольц на прес-конференції разом з лідерами Литви, Латвії та Естонії.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю німецькому виданню Bild заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц несе відповідальність за загиблих українців, бо не дає Україні важку зброю, яку пообіцяв.

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