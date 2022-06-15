Німеччина обіцяла Україні передати 88 танків Leopard, 50 зенітних самохідних установок Gepard.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц несе відповідальність за загиблих українців, бо не дає Україні важке озброєння, яке пообіцяв.

Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Радник глави ОП уточнив, що Україні від Німеччини потрібна далекобійна артилерія, системи залпового вогню, танки, БТР і безпілотники.

"Якщо у нас буде достатня кількість, ми виграємо війну. Коли Захід дав нам 120 одиниць далекобійної артилерії, ситуація на фронті відразу змінилася. За три дні росіяни втратили швидкість наступу", - заявив Арестович.

Арестович нагадав, що Німеччина обіцяла Україні передати 88 танків Leopard, 50 зенітних самохідних установок Gepard.

"Цього вистачило б на дві бригади в українській армії. Тепер, будь у нас дві бригади де-небудь на передовій, ми могли б відбити Херсон або відкинути їх від Попасної та Сєвєродонецька. Сьогодні дві бригади - це велика сила", - пояснив радник голови ОП.

На питання, що б він сказав Шольцу, якби зустрів його, Арестович відповів: "Пане Шольц, Ви несете відповідальність за наших загиблих солдатів і мирних жителів, щодня гинуть діти, ми щодня втрачаємо 100 солдатів, тому що ви не даєте нам важкої зброї. Українська армія сильна, ми могли б побити росіян і витіснити їх з нашої країни, але нам потрібна зброя".

Війна в Україні та допомога Німеччині:

11 червня 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц планує першу з початку повномасштабного вторгнення РФ поїздку до Києва.

Шольца неодноразово звинувачували в затягуванні поставок зброї Україні. Сам він вважає, що Німеччина допомагає Україні більше, ніж "будь-хто інший".

Водночас нечітка позиція Шольца щодо війни в Україні не влаштовує і президента України Володимира Зеленського. Він вважає, що німецькому канцлеру час нарешті визначитися.

14 червня 2022 року Шольц заявив про те, що Німеччина розширить військову допомогу Україні та надасть ЗСУ додаткові одиниці зброї. Передбачається поставка сучасних систем ППО і радарів.

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