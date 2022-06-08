Він додав, що Берлін надсилає Збройним силам України найсучасніші артилерійські системи.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна допомагає Україні більше, ніж "майже будь-хто інший".

Про це повідомляє The Telegraph. За його словами, країна є одним із головних прихильників України у військовому відношенні.

"Німеччина є одним з головних прихильників України у військовому відношенні, і, ймовірно, тільки Сполучені Штати надають більшу підтримку, ніж ми", - сказав Шольц на прес-конференції разом з лідерами Литви, Латвії та Естонії.

Він додав, що Берлін надсилає Збройним силам України найсучасніші артилерійські системи й навчає українців їх використовувати.

"Ми повинні продовжувати наш діалог і далі говорити одне з одним", - заявив Шольц, але у відповідь на це його розкритикували колеги з країн Балтії.

"Ми вважаємо, що неможливо розмовляти з державою, яка намагається перекроїти карту у ХХІ столітті", - сказав президент Литви Гітанас Науседа.

Як повідомляв УНІАН, колишня німецька канцлер Анґела Меркель порушила мовчання і прокоментувала війну в Україні. Меркель не стала вибачатися за свою політику щодо РФ і додала, що не вважає себе винною в нападі Росії на Україну. При цьому вона визнала, що "не вдалося створити архітектуру безпеки, яка могла б запобігти цьому".

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