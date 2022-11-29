Половину безпілотників поставлять вже до кінця року.

Україна отримає 14 безпілотних наземних апарата THeMIS. Відповідний контракт підписали компанія-розробник робототехніки і автономних систем Milrem Robotics і німецька оборонний холдинг Krauss-Maffei Wegmann.

Зазначається, що половину безпілотників поставлять вже до кінця поточного року. Вони призначені для евакуації поранених.

"Решта сім, які будуть доставлені в другому кварталі 2023 року, будуть налаштовані на проходження маршруту з корисним навантаженням від французького виробника оборонної техніки CNIM Systèmes Industriels", - йдеться в повідомлення прес-служби естонської компанії.

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При цьому зазначено, що закупівлю фінансує німецьке міністерство оборони.

"Евакуація поранених і розчищення маршруту - це два трудомістких види діяльності, які вимагають залучення кількох людей, які залишаються під постійною загрозою ворожого вогню. Автоматизація цих завдань за допомогою безпілотних транспортних засобів зменшує цю небезпеку і дозволяє більшій кількості військових залишатися в безпечній зоні або виконувати більш важливі завдання", - заявив директор з оборонних досліджень і розробок Milrem Robotics юрі Паюсте.

Безпілотник THeMIS - що відомо

Безпілотні БТРи від Milrem Robotics - це багатоцільовий гусеничний транспортний засіб. Вони оснащені камерами, які дозволяють перевіряти небезпечні зони. Управляються ж безпілотники за допомогою пульта дистанційного керування. THeMIS можуть розвивати швидкість до 25 км/год.

Варто відзначити, що ще 9 вересня стало відомо про прибуття перших наземних безпілотників в Україну.

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