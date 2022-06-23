M113AS4 - одна з найзахищеніших модернізацій американського бронетранспортера M113.

Австралія продовжує підтримувати Україну та постачає важке озброєння, зокрема офіційна Канберра вже передала декілька гаубиць M777, бронеавтомобілі Bushmaster, дрони, боєприпаси та військове спорядження. А днями розпочала передачу бронетранспортерів M113AS4.

Загалом має надійти 14 одиниць M113AS4, перші чотири вже відправлені до України на українському літаку Ан-124.

Бронетранспортер M113AS4

Збройні сили Австралії свого часу активно експлуатували американські гусеничні бронетранспортери M113, яких станом на 2000 рік в них було понад 500 одиниць. Але їх характеристики перестали влаштовувати міноборони й була розпочата масштабна програма з модернізації цього БТР.

Головною задачею цих робіт стало значне посилення бронювання, як від великокаліберних кулеметів, так і від мін та фугасів. Такий пакет модернізації мав продовжити можливість ефективної експлуатації машини на роки, тому реалізація перетворилась на глибоке оновлення всієї машини, яку здійснила німецька FFG (Flensburger Fahrzeugbau).

Справа в тому, що базова версія M113 витримує лише калібр 7,62 мм, тобто тільки вогонь з легкого стрілецького озброєння. А при модернізації була поставлена задача наростити рівень захисту одразу до найважчого кулеметного калібру - 14,5 мм. Це було досягнуто встановленням додаткового керамічних панелей. Також був встановлений протимінний захист. Окрім того, турель була замінена на повноцінну башту з електроприводом, яка розрахована на кулемет M2 калібра 12,7 мм.

Все це значно збільшило навантаження на шасі, тому розробники пішли кардинальним шляхом та збільшили корпус на 66 см та додали ще один каток. Таким чином вдалось запобігти критичному навантаженню на шасі попри те, що вага машини зросла з 12,3 тонн до 18 тонн.

Також для збереження ходових властивостей замінили двигун та трансмісію. M113AS4 оснащений дизельний MTU 6V199TE с потужністю 355 к.с., який на 80 к.с. сильніший за базову силову установку, що дало питому потужність на рівні 19,7 к.с. на тонну.

Саме така питома потужність буде у M113А3 з додатковими керамічними панелями, які використовує, зокрема, армія США. Це додаткове бронювання збільшує вагу до 14 тонн, але дає менший рівень захисту, лише від 12,7 мм кулемета.

Але слід зазначити, що додаткова броня M113AS4 залишила цю машину без амфібійних властивостей і максимальний брід, який вона долає, становить 1,6 метра.

Загалом в армії Австралії на озброєнні, станом на 2021 рік, знаходилось 431 одиниця M113AS4. Зараз йде мова про зняття цих машин з озброєння та заміною на бойову машину піхоти. Головний вибір йде між новітньою корейською AS21 Redback та німецькою футуристичною Lynx KF41. Між компаніями йде запекла боротьба, бо на кону замовлення на 450 бойових машин загальною вартістю 18 млрд доларів.

Бронетранспортер M113as4-характеристики

Вага : 18 тонн

: 18 тонн Екіпаж : 2 людини + 10 чоловік десанту

: 2 людини + 10 чоловік десанту Озброєння : 12,7 мм кулемет

: 12,7 мм кулемет Потужність двигуна : 355 к. с.

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