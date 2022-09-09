Безпілотні БТРи випробовували біля Києва, з'ясували журналісти.

В Україну прибули безпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS, які виробила естонська оборонна компанія Milrem Robotics.

Випробування безпілотних БТРів проводили біля Києва, в них брали участь військовослужбовці українського медбатальйону, пише Delfi.

Представник Milrem Robotics повідомив, що українці були ретельно підготовлені.

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Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські окупаційні війська вдерлися в Україну без оголошення війни. Вороги атакували військові та цивільні об'єкти. За відомостями МВС України, через окупантів вже загинули понад 7 тисяч цивільних.

Агресію РФ проти України засудив майже весь світ. Країни Заходу вирішили допомагати Україні грошима й озброєнням.

У серпні в Міністерстві оборони Естонії повідомили, що країна передасть нашій державі летальну зброю - протитанкове озброєння й міномети.

Довідка УНІАН. Безпілотний гусеничний БТР THeMIS називають пристроєм, який може допомогти скоротити чисельність особового складу на передовій. Безпілотний БТР можна використовувати як для підвезення боєприпасів, так і для вивезення поранених.

THeMIS може перевозити до 750 кг й розвивати швидкість до 20 км на годину. Ціна цього безпілотного БТРа становить від 300 тис. євро. Його вже взяли на озброєння 11 держав, зокрема, Німеччина, Британія та США.

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