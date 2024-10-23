Компанія поверне виробництво артилерійських стволів до Великої Британії після тривалої перерви.

Німецький виробник озброєння Rheinmetall почне виробляти стволи для артилерії у Великій Британії в межах нової масштабної оборонної угоди між Берліном і Лондоном, що спрямована на зміцнення військового співробітництва та підтримки України, пише Financial Times.

Новий завод стане частиною глобальної ініціативи зі збільшення виробництва артилерійських систем і боєприпасів, що стало актуальним після виснаження запасів внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

З 2027 року на цьому заводі почнеться виробництво стволів для артилерійських гармат і танків, зокрема гаубиць калібру 120 і 155 мм, а також для британських танків Challenger 3. Це поверне виробництво артилерійських стволів до Великої Британії після тривалої перерви. Виробництво буде здійснюватися із використанням сталевих компонентів Sheffield Forgemasters.

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Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер зазначив, що інвестиції компанії в Британію забезпечать лідерство країни у розробці та виробництві оборонних технологій, спрямованих на захист як національної, так і глобальної безпеки.

Завод є частиною більш широкої оборонної угоди, яку підпишуть міністр оборони Великої Британії Джон Хілі та його німецький колега Борис Пісторіус. Хілі назвав угоду "важливим моментом" у відносинах з Німеччиною та важливим кроком для зміцнення європейської безпеки. Пісторіус додав, що дві країни зближуються.

Угода також включає плани щодо проведення спільних навчань британських і німецьких військ у країнах Балтії та спільної роботи над захистом підводної інфраструктури в Північному морі через побоювання російського саботажу. Окрім виробництва стволів, Rheinmetall планує розширити співпрацю з британськими компаніями у виробництві танків Challenger 3, бронемашин Boxer, а також у розробці безпілотних систем і озброєння для вертольотів.

Ця угода є частиною зусиль Лондона щодо відновлення відносин із європейськими союзниками після напруги через Brexit. Одночасно Німеччина переглядає свою політику безпеки у відповідь на російську агресію.

Європейська оборонка - останні новини

У липні стало відомо, що Світовий оборонний гігант Rheinmetall отримає найбільше замовленням у своїй історії. Так, Італія планує замовити у німецького виробника 200 бойових танків Panther та 350 машини піхоти Lynx та іншу техніку.

Як пише FT, німецький оборонний концерн Rheinmetall накопичує рекордні замовлення на тлі війни в Україні та загострення в секторі Гази. Компанія майже подвоїла свої операційні прибутки.

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