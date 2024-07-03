Контракт вартістю 20 мільярдів євро розрахований на 15 років.

Світовий оборонний гігант Rheinmetall отримає найбільше замовленням у своїй історії. Так, Італія планує замовити у німецького виробника 200 бойових танків Panther та 350 машини піхоти Lynx, пише Handelsblatt з посиланням на інформацію з промислових кіл.

Контракт вартістю близько 20 мільярдів євро розрахований на 15 років. Частина коштів піде на обслуговування техніки. Крім того, очікується, що замовлення буде доповнено так званими машинами підтримки, які необхідні для відновлення пошкоджених танків. Згідно з інформацією, контракт може бути офіційно укладений цього тижня, пише N-TV.

Для виконання замовлення Rheinmetall може розраховувати на співпрацю з італійською оборонною компанією Leonardo. В рамках великих оброниих замовлень зазвичай намагаються виконати частину обсягу в країні клієнта. Інсайдери в Італії вже повідомляли, що Rheinmetall і Leonardo вивчають співпрацю в галузі танків. Таким чином Італія хоче зміцнити свої сухопутні сили.

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Для німецького концерну Rheinmetall це буде вже третя масштабна угода за останні кілька тижнів. У червні Бундесвер вже замовив боєприпасів на 8,5 млрд євро, а кілька днів тому надійшло замовлення на військові транспортери вартістю 3,5 млрд євро – також від Бундесверу.

Співпраця України з Rheinmetall

АТ "Українська оборонна промисловість" і світовий оборонний гігант Rheinmetall запустили в Україні перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства.

В Україні вже відновлюють німецькі бойові машини. Це відбувається у межах спільного підприємства з німецьким концерном Rheinmetall. У планах також подальший розвиток і поглиблення взаємодії. У короткостроковій перспективі - перейти до ремонту артилерійських систем.

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