Захід повинен враховували актуальні виклики та знайти шляхи перевершити темп російської оборонки.

Війна в Україні спонукала до відкриття нових напрямків в оборонній промисловості. Один із таких прикладів - новий завод з виробництва боєприпасів у австралійському штаті Квінсленд. Завод у місті Меріборо, що належить німецькому гіганту Rheinmetall і австралійській компанії NIOA, постачає десятки тисяч артилерійських снарядів для українських військових. Це перший подібний об'єкт, побудований в Австралії з часів Другої світової війни, і його робота не припиняється вже два роки, пише Financial Times.

Заводи працюють на повну потужність

Роберт Ніоа, виконавчий директор NIOA, зазначив, що завод вийшов на повну потужність. Хоча спочатку виникали труднощі з пошуком робочої сили, тепер виробництво йде без зупинок. Компанія планує у 2024 році збільшити обсяги виробництва на 25%, досягнувши рівня в 55 тисяч снарядів на рік. Більше того, із додатковими інвестиціями NIOA зможе виготовляти понад 100 тисяч снарядів щороку. Боєприпаси експортуються до Німеччини, де Rheinmetall забезпечує їх вибуховими речовинами перед відправкою до місця призначення.

Не тільки NIOA розширює виробництво. Оборонні компанії по всьому світу прискорили виготовлення боєприпасів, ракетних двигунів та інших видів зброї, щоб заповнити запаси, які було витрачено через постачання озброєння для України. Багато європейських виробників зброї значно збільшили свої потужності за останні два з половиною роки, інвестуючи ще до отримання державних контрактів. Том Уолдвін, експерт з оборонних закупівель Міжнародного інституту стратегічних досліджень, заявив, що деякі компанії збільшили виробництво артилерійських боєприпасів у 10 разів порівняно з довоєнними рівнями.

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Rheinmetall, зокрема, планує наростити виробництво 155-мм боєприпасів за стандартом НАТО зі 100 тисяч у 2022 році до 1,1 мільйона одиниць на рік до 2027 року. Інший великий гравець, шведська компанія Saab, вже подвоїла виробничі потужності свого підрозділу наземних боєприпасів до 200 тисяч одиниць на рік і планує ще раз подвоїти цей показник у найближчі роки. Thales UK, британська дочірня компанія французької Thales, також активно розширює виробництво систем протиповітряної оборони та протитанкових комплексів у Белфасті.

Проте попри значні успіхи, галузь стикається з низкою проблем, головною з яких є нестача ключових ресурсів. Наприклад, великі проблеми виникають із постачанням сировини для виробництва нітроцелюлози, яка є основним компонентом для артилерійських снарядів. Роберт Ніоа відзначив, що існує значний дефіцит сировини, наприклад, бавовняного лінту, який потрібен для виробництва вибухових речовин. У відповідь на ці виклики, Rheinmetall збільшила запаси деяких матеріалів, зокрема бавовняного лінту та броньованої сталі, до рівня, що покриває три роки виробництва.

Країни інвестують

Окрім приватних компаній, уряди теж інвестують у розширення оборонної промисловості. Наприклад, Норвегія оголосила про плани інвестувати близько 1 мільярда норвезьких крон у розвиток виробництва вибухових речовин та ракетних двигунів. Частина цих інвестицій буде спрямована на техніко-економічне обґрунтування для будівництва нового заводу з виробництва вибухівки, що стане спільним проєктом із компанією Chemring Nobel. Окрім цього, Норвегія разом із Фінляндією підтримує розширення виробництва ракетних двигунів компанією Nammo, яка спеціалізується на постачанні ракет для систем протиповітряної оборони.

Хоча багато компаній вже отримали урядові контракти на збільшення виробничих потужностей, процес нарощування темпів виробництва може зайняти кілька років. Наприклад, представник Nammo Вегард Санде зазначив, що для досягнення необхідного рівня виробництва ракет знадобиться ще два-три роки.

Попит на зброю та боєприпаси продовжує зростати, і оборонна галузь наполягає на необхідності масштабніших інвестицій. Ян Пай, генеральний секретар європейської оборонної організації ASD, заявив, що, попри зусилля, рівень виробництва поки що не відповідає потребам. Він підкреслив, що для надання Україні необхідної підтримки та для стримування подальшої російської агресії Європі потрібно значно збільшити виробництво зброї і робити це швидше.

Росія налагодила оборонку

У той же час Росія активно використовує власні значні виробничі потужності, забезпечуючи стабільне постачання боєприпасів на фронт. За даними Інституту світової економіки в Кілі, за допомогою Північної Кореї Москва може дозволити собі витрачати до 10 000 боєприпасів на день, не побоюючись виснаження запасів. Це показує, наскільки серйозно Росія підходить до воєнних дій, а Захід має прискорювати свої зусилля, щоб відповідати цьому виклику.

Керівники оборонних компаній наголошують, що для забезпечення довгострокового успіху їм потрібні масштабні й тривалі контракти. Мікаель Йоханссон, виконавчий директор Saab, зазначив, що оборонна галузь не може ризикувати розширювати виробничі потужності без гарантії довгострокових замовлень.

Європейська оборонка - останні новини

Як повідомляв УНІАН, АТ "Українська оборонна промисловість" і світовий оборонний гігант Rheinmetall запустили в Україні перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства.

У липні стало відомо, що Світовий оборонний гігант Rheinmetall отримає найбільше замовленням у своїй історії. Так, Італія планує замовити у німецького виробника 200 бойових танків Panther та 350 машини піхоти Lynx та іншу техніку.

Як пише FT, німецький оборонний концерн Rheinmetall накопичує рекордні замовлення на тлі війни в Україні та загострення в секторі Гази. Компанія майже подвоїла свої операційні прибутки.

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